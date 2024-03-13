Bakan Tunç'tan 'Eros' açıklaması: Bugüne kadar ki en yüksek ceza

Toplum vicdanını derinden etkileyen 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık İbrahim Keloğlan tutuklanmadı. Davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek cezadır." dedi.

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 'Eros' isimli kedinin vahşice öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülen davada sanık İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklanmayan Keloğlan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına itiraz ettiğini hatırlatan Tunç, sanığa verilen cezaları belirtti.

"Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek cezadır." ifadesini kullanan Bakan Tunç, her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu, hayvanlara yönelik kötü muamelenin karşında durmayı sürdüreceklerini vurguladı.