Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın 2026-2027 yıllarında hizmete alacaklarını söyledi.

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Türkiye, yüksek hızlı trenlerle ulaşımda konforunu her geçen gün artırıyor. Bu konforlu sistemin Türkiye geneline yayılması için büyük bir çalışma var.

Bu kapsamda Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanan Sorgun İstasyonu'nun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha sonra Sivas’ta fabrika açılışına katıldı.

Ankara-İzmir hattı soruldu

İncelemelerde bulunan Uraloğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu'na Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalar soruldu.

"2026-2027 inşaallah hayata geçireceğiz"

Projede çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu açılış için de tarih verdi.

Uraloğlu şöyle konuştu:

"Biz ülkemizi demir ağlarla yeni baştan donatıyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi devam ediyor. 2026-2027 inşaallah hayata geçireceğiz. 3,5 saatlik bir seyahat süresinde seyahat etmiş olacağız."

Ankara-İzmir hattında geri sayım

Söz konusu hat 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir'de yaşayan 7 milyondan fazla insanı doğrudan hızlı tren konforuyla tanıştıracak.

Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında yüksek hızlı tren hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacak.

Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerini Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecek.

Projeyle, Ankara ve Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara ve Uşak arasındaki seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara ve Manisa arasındaki seyahat süresi ise 2 saat 50 dakikaya düşecek.