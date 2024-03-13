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Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ikili ilişkiler ve Gazze konusunda telefonda görüştü.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular da ele alındı.

Fidan, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin, açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladığına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

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