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11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı!

11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı!

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan araçta 11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara yolu uygulama noktasında yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada 11 bin 87 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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