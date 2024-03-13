Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da şehit polis memurumuz için paylaşım yaptı.