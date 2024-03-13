Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında gazetecilere konuştu.

MHRS ile ilgili sorunlar olduğunu kaydeden Koca, "Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız. 500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor." dedi.

Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon kişi olduğunu vurgulayan Koca, "Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyoruz" diye konuştu.