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30 büyükşehirde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar! Bazı iller şoke etti

MAK Danışmanlık 2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin büyükşehirlerde yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; özellikle bazı illerdeki sonuçlar dikkat çekti.

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31 Mart yerel seçimleri öncesi son kapsamlı anket MAK Danışmanlık'tan geldi. 30 büyükşehirde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar çıktı.

Dikkat çeken sonuçlar

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin anket sonuçları nefesleri kesti. Hadi Özışık ve canlı yayın konuğu MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat canlı yayında anket sonuçlarını değerlendirdi.

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