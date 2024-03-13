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İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmayı henüz garantilemedik

İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmayı henüz garantilemedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise ile oynanacak rövanş maçı öncesinde rehavet uyarısı yaparak "Çeyrek finale kalmayı henüz garantilemedik. Futbolda her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımın 3-0'lık skorla üstün tamamladığı müsabakanın rövanşı Kadıköy'de oynanacak.

Bu kritik mücadele 14 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Turu geçmek istiyoruz"

Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

Oynadığımız takım; genç ve sistem takımı. İlk maçta taktik plana bağlı kalarak çok iyi mücadele ettik. Biz en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk, 3-0 oldu. Net bir galibiyet oldu ve buraya avantajlı geldik. Ancak 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Futbolda her şey olabilir. Aynı ciddiyetle en iyisini verip turu geçmek istiyoruz.

"Kısmen rotasyon olabilir"

Maçta rotasyon yapabileceğinin sinyalini veren Kartal, şu sözleri sarf etti:

Kısmen rotasyon olabilir. Avrupa maçlarından sonra lig maçları biraz zor oluyor. Rakibimiz de zorlandı ve 1-1 berabere kaldı lig maçında. Ülke puanını yükseltmek için gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.

"Oyuncularımla konuştum, rehavet olmayacak"

Karşılaşmada rehavete kapılmayacaklarını belirten İsmail Kartal, şunları dedi:

Oyuncularımla konuştum, rehavet olmayacak. Hepsi maçın ciddiyetinin farkında. Yarın için en büyük motivasyonumuz, taraftarımızın önünde iyi bir oyun sergilemek.

"King'in tedavisi daha devam ediyor"

Joshua King'in son durumu hakkında bilgi veren Kartal, şöyle konuştu:

Tadic bu periyota alışmış bir oyuncu. Keyif alıyor bu maçlardan. İrfan döndü, Kent de Avrupa kadrosunda var. King'in tedavisi daha devam ediyor.

"Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Şampiyonluk hakkında konuşan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz, fizik olarak da iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda da bunu gösteriyoruz. Taktik disipline bağlı kalıyoruz ve özgüvenli bir oyun gösteriyoruz.

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