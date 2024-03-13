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Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek

Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkanın seçimi için tarih, 21 Mart olarak belirlendi.

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Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı.

Bu kapsamda, 21 Mart, Anayasa Mahkemesinin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi.

Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

ARSLAN, 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

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