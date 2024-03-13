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Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi son rakibi Polonya

Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi son rakibi Polonya

A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son provasını 10 Haziran'da Polonya ile yapacağı açıklandı.

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak. Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

EURO 2024'e hazırlık niteliğindeki mücadele, iki takımı 31 yıl aradan sonra karşı karşıya getirecek. Türkiye ile Polonya arasındaki son maç, 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanmış ve Ay-yıldızlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan milliler, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.

Türkiye, EURO 2024 finallerine hazırlık çerçevesinde ikisi Mart, ikisi de Haziran ayında olmak üzere toplam dört özel maç yapacak. Ay-yıldızlılar, ilk olarak 22 Mart Cuma günü Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Millilerin, 26 Mart Salı günü rakibi ise bir diğer Avrupa Şampiyonası finalisti Avusturya olacak. Ernst Happel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma da TSİ 22.45'te başlayacak.

A Milli Takım, Haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa Şampiyonası İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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