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Genç turizmciler Gazze’de iftar verdi

Genç turizmciler Gazze’de iftar verdi

Uluslararası genç turizmciler derneği ramazan aynının ilk gününde 500 Filistinliye Gazze’de iftar verdi.

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Bu organizasyonla ilgili genç turizmciler derneği başkanı onur Sabırlıoğlu açıklama yaptı.

Filistin meselesi ülkemizin milli meselesidir.
Günlerdir insanlığa yapılan soykırıma karşı her ortamda tepkilerimizi gösterdik.Mübarek ramazan ayının başlaması sebebiyle genç turizmciler olarak organize olarak 500 Filistinli kardeşimize iftar organizasyonu yaptık.Turizm camiasından destek olan herkesten Allah razı olsun bir stk olarak asli görevlerimiz olarak gördüğümüz Filistin meselesine elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Millet olarak mazlumların her zaman yanında olacağız.Günlerdir İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız.

Buradan ülkemizdeki tüm turizmcilerede ayrıca çağrıda bulunuyoruz.İyilikler , yardımlar birlikte yapıldıkça daha kıymetli oluyor ülkemizde bulunan tüm turizmcileri Filistin’deki kardeşlerimize ramazan ayında destek vermeye davet ediyoruz.

Mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyor.Gazzedeki mazlum insanlara allahtan sabır diliyoruz.

Kalbimizle yüreğimizle Filistin halkının yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz.

Onur Sabırlıoğlu
Genç turizmciler derneği yönetim kurulu başkanı

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