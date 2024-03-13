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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını Ankara'nın Altındağ ilçesinde misafir oldukları Taş ailesi ile birlikte yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sürecinde yoğun programlarını sürdürüyor. Bugün Şırnak ve Mardin'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam vakitlerinde Ankara'ya geldi.

Ankara'da iftarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarlarını Ankara'nın Altındağ ilçesinde Taş ailesinin evinde yaptı.

Muhabbet ettiler

İftarın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Taş ailesi çay eşliğinde muhabbet etti. Emine Erdoğan, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın"

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın.

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