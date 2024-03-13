Trump seçimi kazanırsa yapacağı ilk işi açıkladı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda yapacağı ilk işlerden birinin Kongre baskınından suçlu bulunanlara af çıkarmak olacağını söyledi.

Abone ol

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan pazartesi yaptığı açıklamada, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili "haksız yere hapse atılan kişileri serbest bırakacağını" belirtti.

TRUMP İLK KEZ NET KONUŞTU

Trump, seçim kampanyasında yaptığı açıklamalarda, Kongre baskınından hüküm giyenleri sık sık "rehine" diye nitelemiş ve bu kişiler için af çıkarmayı düşüneceğini söylemişti. Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian, Trump'ın af çıkaracağına dair ilk kez bu kadar net konuştuğuna işaret etti.

ABD'yi ayağa kaldıran Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 500 kişiye hapis cezası verildi. Ayrıca 950 kişi hakkında hükme varılırken, 1358 kişinin davası sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü Sarafina Chitika, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek "İktidarı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapacağını gösterdi" dedi.

Chitika, Kongre baskınının halkta büyük bir travma yarattığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Amerikan halkı 6 Ocak'ta Kongre binamıza yapılan vahşi saldırıyı unutmadı. Trump'ın Oval Ofis'e yaklaşmasına bile izin verilmeyecek kadar tehlikeli olduğunu biliyorlar. Demokrasimizi korumak ve Trump'ı Beyaz Saray'dan uzak tutmak için kasımda sandığa gidecekler.

Diğer yandan Trump, paylaşımında göçmenlerin kaçak yollarla girişini engellemek için ABD'nin güney sınırını kapatacağını ve ekonominin toparlanması için yeni petrol ve sondaj çalışmalarına izin vereceğini de belirtti.