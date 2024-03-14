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İmamoğlu'nu kurtarma adına CHP'yi yaktı! Nedim Şener para sayma olayını 5 maddede yazdı

İmamoğlu'nu kurtarma adına CHP'yi yaktı! Nedim Şener para sayma olayını 5 maddede yazdı

Nedim Şener, para balyalarını sayanların İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun inşaat şirketi genel müdürü Tuncay Yılmaz olduğunu, İmamoğlu'nu kurtarma adına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in topu CHP genel merkezine attığını yazdı.

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CHP il binasında saatlerce süren para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden, eski il Başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il Başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

CHP İl Başkanlığı açıklama yaptı ve görüntülerdeki yerin CHP İl Başkanlığı olmadığı bina sahibi kişinin avukatının ofisi olduğu, paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma işlemindeki kaparo ödemesi olduğu belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, son açıklamasında "Bir iş insanı, banka hesabında görünmesini istemediği için CHP’ye yaptığı 15 milyon liralık bağışı elden makbuz karşılığında vermek istedi." dedi.

Yazar Nedim Şener, Çelik'in açıklamalarını sosyal medya hesabında değerlendirdi. Şener'e göre Çelik, İmamoğlu'nu kurtarma adına usulsüz işlemi genel merkezin üstüne attı. İşte o paylaşım:

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