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Enel Ünal Bournemouth'un 3-0'dan 4-3 kazandığı maçta son golün asistini yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Enel Ünal Bournemouth'un 3-0'dan 4-3 kazandığı maçta son golün asistini yaptı

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Luton Town'ı 3-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.

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Ligin 17. haftasından ertelenen maçta Bournemouth, Vitality Stadı'nda Luton Town'ı ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1. dakikada Ross Barkley'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Bournemouth, 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Ilya Zabarnyi ve 64. dakikada Antoine Semenyo ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Semenyo, Bournemouth'a 3 puanı hediye etti.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Enes Ünal, takımının galibiyet golünde asisti yapan isim oldu.

Bournemouth, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 21 puanla 18. sırada kaldı.

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