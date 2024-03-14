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Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. " denildi.

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Galatasaray Kulübü, basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Psikolojide yansıtma: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.
TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mubah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir" denildi.

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