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Benzin ve motorine büyük zam yolda depoları doldurun

Benzin ve motorine büyük zam yolda depoları doldurun

Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanacak.

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Zam üzerine zam gelen akaryakıt sektöründe fiyatlar oynamaya devam ediyor. Sürücüler, sıkça değişen benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken tabela yine değişiyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli geri çekilme Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının yalnızca bir miktar düşüş göstermesine neden olurken, sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla benzin ve akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.

Yeni bir değişiklik yapılmaması halinde, 15 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.

Benzinin İstanbul Avrupa yakasında litre fiyatının 42,13 TL, dizelin ise 42,02 TL olması bekleniyor. Anadolu yakasında ise benzinin 42,04 TL, dizelin 41,95 TL'den satılması bekleniyor.

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