Baldızı aşık etme büyüsü yaptırmak için aradı! Duydukları yuh çektirdi! Seans ücretine bakın

Ticaret bakanlığı, halkın duygularını sömürmek amacıyla sosyal medyada faaliyet gösteren sözde büyücü ve medyumlara milyonlarca lira ceza kesti. Onlardan biri de ‘baldızı aşık etme büyüsü’ yaptığını iddia ediyordu. Telefonla arandığında o akılalmaz büyüyü yaptığını inkar etse de, 550 bin liralık cezadan kurtulamadı.

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Ticaret Bakanlığı inanç ve duygu sömürüsü yapan sözde büyücü ve medyumlara ceza yağdırdı. Kısmet açma bağlama ve gideni geri getirme adı altında yaptıkları büyüleri sosyal medyadan reklamlarla duyuran 6 kişiye 3 milyon 647 bin lira ceza kesildi.

Ceza kesilen sözde büyücülerden birisi de ‘baldızı aşık etme büyüsü’ yapıyordu. Ticaret Bakanlığı cezayı kesince amacını da söylemini bakın nasıl değiştirdi! Show Haber muhabiri de o sözde hocalardan bazılarını aradı. İçlerinden biri üzerinizde büyü olup olmadığını görmek için görüntülü seans yaptığını ve telefonla görüntülü arayabileceğini söyleyerek sadece teşhis için istediği ücreti de belirtti.



Muhabirle sözde büyücü arasında telefondaki konuşma ise şu şekilde gerçekleşti:

- Görüntülü aramayla seans alıp bakım yapacağım size varsa üzerinizde bir sıkıntı zaten hissedersiniz. Parayı hesaba İBAN’a bana EFT yapıyorsunuz.

- Ne kadar?

- 300 TL.

- Sadece bu ilk teşhis için mi?

- Sadece bakım evet!

- Sonra tedavi için ne kadar çıkar hocam?

- Bakacağız bazen gerekiyor bazen gerekmiyor.



‘Baldızı aşık etme büyüsü’

O sözde büyücülerden en ilginci ise kadın olanıydı çünkü ‘baldızı aşık etme büyüsü’ yaptığı vaadinde bulunuyordu. Reklamlarında “baldıza olan ilginizi karşılıksız ve platonik aşk olmaktan kurtarabilirsiniz baldızınız istediğinizden çok daha fazla ilgiyi gösterebilir ve size aşık olabilir. Uygun bütçeli bu büyü tam size göre” diye tanıtım yapıyordu.



Bakanlığın 550 bin lira ceza kestiği o sözde medyum ise müşteri gibi arandığında bahaneler sıralayarak şu şekilde kendisini savundu:

“Reklam atan arkadaşlarımız yazmış onları öyle. O şekilde girmem yani o işe günah. Başka biri olsa belki de olabilirdi ya da dıştan birisi olsaydı. Büyü değil o. Orada öyle reklam amaçlı yazılmış ama o sıcaklıktır. Büyü değil o sıcaklıktır.”



Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın ceza kestiği sözde büyücülere ait reklamların da hepsinin durdurulduğu öğrenildi.