Murat Gezici iddia ediyorum tablo böyle olacak dedi! Murat Kurum önde...

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında yerel seçimlerle ilgili son anket sonuçlarını paylaştı. Gezici, İstanbul'da Murat Kurum'un yüzde 44,1 ile yarışı önde götürdüğünü ifade etti. Gezici, ankette İmamoğlu'nun yüzde 43,5, DEM Eş Başkan adayları Beştaş ve Çepni'nin yüzde 4,1 oy oranı olduğunu belirterek "Çok iddialıyım, 31 Mart'taki sonuçlar bu tabloya benzer olacak” dedi. Gezici, Kurum'un aradaki oy farkını yüzde 1,8'e kadar açacağını söyledi.

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31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok İstanbul için anketler peş peşe gelmeye devam ediyor.

MAK Danışmanlık'ın iki gün önce açıkladığı kapsamlı anketten sonra bu kez de Gezici Araştırma, İstanbul için beklenen anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, tv100 yayınında seçime sayılı günler kala adayların oy oranlarını açıkladı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adayın yarışı önde götürdüğünü anlattı.

İstanbul'da Murat Kurum önde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başaknlığı için yapılan araştırmayla ilgili Gezici "Bu araştırma hanelerde yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. İstanbul’da Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 44,1, Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 4,1, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3,1, Mehmet Altınöz yüzde 2,3, Buğra Kavuncu yüzde 1,7, diğer adaylar ise 1,2 görünüyor." dedi.

Hacır'ın "Bu araştırmayı yaptınız daha önceden İstanbul’a yönelik yaptığınız araştırma var mıydı, tablo çok mu değişti?" sorusuna Gezici "3 tane var, çok değişti. Ekrem Bey öndeydi fakat arkadan Murat Kurum 3 farklı araştırmada aşama aşama yükselerek geldi. Son 3 araştırmada Ekrem İmamoğlu yüzde 47’lerden yüzde 43,5’e gerilediğini görüyoruz." yanıtını verdi.

"Aradaki fark 1,8’e kadar açılacak."

Gezici "Araştırmacılar örneklem oluşturur ‘Şu ilçede, şu mahallede, şu sokaklarda anket yap’ dersiniz, gençte gider araştırma yapar. Orada kişiye ‘Burada yaşıyor musunuz?’ der ve soru sormaya başlar. Araştırmacılar bunu atlıyor, bunu hata payı içerisinde değerlendiren bir grup var aslında bilimsel olarak onu ayırmak gerekiyor. Bu yüzden ben onların yaptığı kurala göre yaptım bunu, 44,1 çıkıyor ama ben iddialıyım aradaki fark 1,8’e kadar açılacak." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi seçmenin yerel seçimlerdeki tercihine ilişkin Gezici "Yeniden Refah’a oy verenlere bir soru açıyorum sizin ikinci tercihiniz kim diyorum yüzde 92 oranında Murat Kurum’a oy verdiğini görüyoruz. Yeniden Refah’a peki ikisinden birini tercih etmek zorunda kalsan kimin kazanmasını istersin dediğimiz zaman Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 84’e geliyor." ifadelerine yer verdi.