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İstanbul’da vicdanları yaralayan olay! Yaşlı kadın bayıldı

İstanbul’da vicdanları yaralayan olay! Yaşlı kadın bayıldı

BAKIRKÖY'de bir iş yeri çalışanları, mendil satarak geçimini sağlayan yaşlı kadını ittirerek yere düşmesine neden oldu. Yere düşen yaşlı kadın, bayılıp kalkamayınca olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananların ardından çevrede bulunan vatandaşlar, “Bir insan aç olabilir, parası da olmayabilir. Ancak durumu yok diye şiddete maruz kalamaz” diyerek tepki gösterdi.

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Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, bir döner işletmesinin önünde meydana gelen olayda iş yeri çalışanları, mendil satmak için müşterilerin yanına gelmek isteyen yaşlı kadını ittirdi.

Talihsiz kadın, çalışandan aldığı darbeyle sert bir şekilde yere düşerek dakikalarca hareketsiz kaldı.

Kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar dükkanın önüne giderek çalışanlarla tartışmaya başladı.

“Durumu yok diye şiddete maruz kalamaz”

Vatandaşlar, “Ben yarın sizi şikayet edeceğim. Bir insan aç olabilir, parası da olmayabilir. Ancak durumu yok diye şiddete maruz kalamaz” diyerek duruma tepki gösterirken, iş yeri çalışanları ise pişkin bir şekilde kendilerini savunmaya devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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