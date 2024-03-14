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Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak

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Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek 3 bin TL'lik ikramiye, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. İkramiyenin 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması beklenirken, kulislerde konuşulan bilgilere göre söz konusu ödeme takvimi öne çekilecek.

Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak

Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri 3 bin TL'ye yükseltildi.  3 bin liralık ikramiyenin 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyordu.

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Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında emekli ikramiyelerinin seçimden önce hesaplara aktarılmasına yönelik bir çalışma yürütüldüğü ortaya çıktı.

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Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak

Halk Tv'de yer alan habere göre bu doğrultuda, geçen yıl yapılan uygulamalara bakılarak Ramazan Bayramı için 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması beklenen 3 bin TL'lik ödemeler için muhtemel yeni tarih 25-29 Mart olarak belirlendi.

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Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeme takvimine ilişkin kesin tarihleri açıklaması bekleniyor.

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