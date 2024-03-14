Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak

Halk Tv'de yer alan habere göre bu doğrultuda, geçen yıl yapılan uygulamalara bakılarak Ramazan Bayramı için 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması beklenen 3 bin TL'lik ödemeler için muhtemel yeni tarih 25-29 Mart olarak belirlendi.