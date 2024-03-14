Nisan ayında yatması bekleniyordu! Emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak
Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek 3 bin TL'lik ikramiye, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. İkramiyenin 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması beklenirken, kulislerde konuşulan bilgilere göre söz konusu ödeme takvimi öne çekilecek.
Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri 3 bin TL'ye yükseltildi. 3 bin liralık ikramiyenin 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyordu.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında emekli ikramiyelerinin seçimden önce hesaplara aktarılmasına yönelik bir çalışma yürütüldüğü ortaya çıktı.
Halk Tv'de yer alan habere göre bu doğrultuda, geçen yıl yapılan uygulamalara bakılarak Ramazan Bayramı için 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması beklenen 3 bin TL'lik ödemeler için muhtemel yeni tarih 25-29 Mart olarak belirlendi.
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeme takvimine ilişkin kesin tarihleri açıklaması bekleniyor.