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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 8.941,46 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,23 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.941,46 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 8.910,23 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

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