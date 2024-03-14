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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Ekrem İmamoğlu 'hatırlamıyorum' dedi Murat Kurum o vaatleri tek tek paylaştı

Ekrem İmamoğlu 'hatırlamıyorum' dedi Murat Kurum o vaatleri tek tek paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut CHP’li İBB yönetiminin vaadedip de yerine getirmediği projelerin bir kısmını paylaştı.

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31 Mart yerel seçimlerine doğru İstanbul'da yarış kızıştı. Anketlerde başa baş görünen yarışta Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında vaat tartışması yaşanıyor.

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te katıldığı yayında seçmenlere verdiği sözlerini hatırlamadığını söyledi.

İmamoğlu'nun hatırlamadığını söylediği vaatler, rakibi Kurum'un gündemindeydi. Kurum, 2019'da vaat edilenleri sosyal medya hesabından hatırlattı.

"31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak"

Kurum, “İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak.  Nisanda geliyoruz.” açıklaması yaptı.

Murat Kurum, “Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma” diyerek başladığı sözleri sonrası 10 maddede yerine getirilmeyen vaatleri sıraladı:

İşte o vaatler

-Mevcut CHP’li İBB yönetimi “5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

-“100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi!

-“15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

-“Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

-“Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

-“100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı!

-“İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

-“Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

-“70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını bile koruyamadı.

-“İBB’de hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

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