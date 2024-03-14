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Yıkılan binada ortaya çıkan manzara şoke etti! Tuvalet açıkta kaldı!

Yıkılan binada ortaya çıkan manzara şoke etti! Tuvalet açıkta kaldı!

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında ortaya çıkan görüntü ise şok yarattı. Bitişikte bulunan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı.

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İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında bitişikte bulunan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı.

Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı. Bina sakinleri olayın şaşkınlığını yaşarken, duvarı olmayan daire sakinleri ise güvenlik tedbiri olarak dairelerini boşalttı.

Dairede yaşayan bir kişi, yıkımdan hemen sonra duvarı olmayan banyoyu cep telefonu ile görüntüledi. Binanın inşa edildiği dönemde müteahhidin, yan binanın duvarını sıvayarak kullandığı iddia edildi.

Mahalle sakini Yıldırım Akgün, "Binanın dayanıklı olmadığını görüyoruz, başka bir şey değil. Hem o taraf hem bu taraf için yapılan iş düzgün değil. Duvarını yapmamış, binaya yaslamış. Görüntü berbat. Allah'tan gündüz fark edilmiş. Fark etmeseler ne olur kim bilir" dedi.

Mahalle sakini Latif Kaya, "Yapan müteahhidin suçu. Öteki binayı yapanın suçu, kendine ait duvarı yok. Yıkan kişinin suçu yok. Mekanikçi olduğum halde, yıkan binanın suçunun olmadığını anlıyorum. Görüntü müteahhitlik açısından bakarsak çalınmış, hırsızlık." şeklinde konuştu. İsmail Doğan ise, "İnşaattan pek anlamam ama görüntü iyi değil, yapmışlar işte" dedi.

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