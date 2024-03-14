Meksikalı kadın turist olarak geldiği Aksaray'da Müslüman oldu

Aksaray'da evlenen Meksikalı Zuleima İzamar, İslam'ı seçti.

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Meksika'dan Türkiye'ye turist olarak gelen ve Aksaray'da tanıştığı gençle evlenen 26 yaşındaki İzamar için "ihtida töreni" düzenlendi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren İzamar'a, "ihtida belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.