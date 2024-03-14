Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Abone ol
Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Trabzonspor'un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakemi de Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig’de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler