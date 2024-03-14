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18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı!

18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı!

Ankara'da dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "parada sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan Y.Y'nin Keçiören ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Y. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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