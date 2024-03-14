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Eskişehir için son anket AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu 'sizlere bir müjde vermek istiyorum' diyerek paylaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir için son anket AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu 'sizlere bir müjde vermek istiyorum' diyerek paylaştı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir için gelen son anket sonuçlarını paylaştı. Hatipoğlu, "sizlere bir müjde vermek istiyorum; son gelen anketlerimizde çok iyi durumdayız. Seçimi kazanıyoruz." dedi.

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AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Ramazan ayında vatandaşlarla iftarda buluşmaya devam ediyor.

Yaklaşan seçim çalışmaları çerçevesinde gün içerisinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte AK Parti Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı ve Yiğitler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Barış Toprak tarafından organize edilen iftar yemeğinde Emek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve iftar yemeğinin ardından misafirlere seslenen Hatipoğlu, AK Parti’nin büyükşehir belediyesi anket sonuçlarında önde olduğunu yeniden açıkladı.

Hatipoğlu, “Emek Mahallesi'nde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli dostlarımız, sizlere bir müjde vermek istiyorum; son gelen anketlerimizde çok iyi durumdayız. Seçimi kazanıyoruz. İnşallah son iki haftada da çok çalışıp bunu garantileyeceğiz. Sizlerin gösterdiği bu destek bizim için çok önemli. Bu Ramazan gününde teşkilatımız ile birlikte sokaklarda gezerek, vatandaşımızı dinliyoruz. İftarlardan sonra kahveleri ve köyleri geziyoruz. İnşallah bu performansımızı arttırarak, son iki haftada daha da çok çalışarak, bir aksilik olmasına izin vermeyeceğiz. Hepinize bu çalışmalara verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki gün önce açıklanan MAK Danışmanlık anketinde Hatipoğlu önde görünüyordu

Araştırma şirketi MAK Danışmanlık, iki gün önce yayınladığı 23 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de 1380 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırma sonuçlarını paylaşmıştı.

Buna göre Eskişehir'de AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43 ile ilk sırada yer aldı. Hatipoğlu'nu CHP adayı Ayşe Ünlüce, yüzde 42 ile takip etti. DEM adayı Gamze Toprak yüzde 2 alırken, İYİ Parti adayı Melih Aydın ise yüzde 3 aldı.

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