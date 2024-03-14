Kuzu balığı diye oltayı çekti, köpek balığı çıktı!

Antalya’da denizden yaklaşık 200 metre açıkta balık avlayan Ali Varol isimli amatör balıkçının oltasına 25 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Köpek balığını görünce şaşkınlık yaşayan Ali Varol, şaşkınlığı atlatıp misinayı çekmeye devam ederken, misinayı koparan balık gözden kayboldu.

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Asıl mesleği Almanca öğretmenliği olan ve boş zamanlarını teknesiyle balığa çıkarak değerlendiren Ali Varol, her zaman olduğu gibi balık tutmak amacıyla Boğaz Mevkii Mendirek bölgesinden denize açıldı. 150-200 metre açıldıktan sonra kuzu balığı avlamak için oltasını attı. Kısa süre sonra Ali Varol’un oltasına büyük bir balık takıldı. Misinayı dikkatli bir şekilde çekmeye başlayan Ali Varol, balık yaklaştıkça heyecanlanmaya başladı. Bu anlar cep telefonu tarafından kaydedilirken, Varol, en az 10 kilo bir kuzu balığı yakaladığını düşünerek sevinç yaşamaya başladı.

Köpek balığıyla göz göze geldi

Balık yaklaştıkça heyecan artarken, kuzu yakaladığını tahmin eden Ali Varol gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Varol, oltanın ucunda 25 kilo olduğu tahmin edilen köpek balığı ile uzun süre göz göz geldi. "Şu güzelliğe bakar mısınız" diyen Varol, misinayı gevşetmesiyle birlikte köpek balığı misinayı kopararak denizin derinliklerine doğru kayboldu.

“İlk kez böyle büyüğünü gördüm”

Amatör balıkçı Ali Varol, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Balık tutmak en büyük hobim. 2 gün önce kuzu avına çıktım. Oltaya büyük bir şey takıldı. Büyük bir kuzu olduğunu düşündüm. Uzun süren mücadelenin ardından balık suda görünmeye başladı. Kuzu balığı değil köpek balığı olduğunu gördüm. Tekneye alıp, youtube kanalımda takipçilerimin görmesi için çekim yapmayı ve denize geri bırakmayı düşünürken bir anda misinayı koparım gözden kayboldu. Çok büyük bir balık olduğu için tekneye almayı başaramadım. Mendirek bölgesinden 22-23 metre derinlikte yaklaşık 200-300 metre açıkta yakaladım. Kıyıda geceleri küçük köpek balığı yavrularına rastlıyordum. Yakaladıktan sonra denize bırakıyordum. Bu kadar büyüğüne ilk kez rastladım. Benim için de ayrı bir tecrübe oldu”.

Ali Varol, yanında bulunan küçük kızının kendisinin miçosu olduğunu ve sürekli balığa birlikte çıktıklarını da dile getirdi.