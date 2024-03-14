Önce tabela asıldı, sonra kapatıldı! 21 Mart'ta Erdoğan mı duyuracak?

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da, yeni belediye binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ yazılı tabela asıldı. Tabelayı görenler 'Batman büyükşehir oldu' tepkisini verince belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı.

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Batman’da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı. Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına böyle bir tabela asılması ve görüntüsü sosyal medyada Batmanlılar tarafından ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarına neden oldu. Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı. Bunun ardından yapılan paylaşımlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünenler çoğunlukta kaldı.

Batman Belediyesi tabela ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz. Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve Büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır. Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız Büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı Büyükşehir’e hazırlıyoruz. Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, Büyükşehir olacak" denildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses ise büyükşehir olmak için 750 bin nüfusun geçilmesi gerektiğini ifade ederek, “750 bini geçtiğinde TBMM’nin kanun çıkarması yeterlidir. Büyükşehir olursa Batman Büyükşehir Belediyesi dışında merkez ilçemizde yeni bir isimle yeni bir belediye kurulacak; belde belediyeleri olan Kayapınar, Balpınar, Bekirhan, Yücebağ ve İkiköprü belediyeleri tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olacak. Köy tüzel kişilikleri kaldırılarak köyler mahalle olacağından Batman İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacaktır. Mahalleye dönüşecek köylere hizmet Batman büyükşehir belediyesi tarafından götürülecek. Batman’ın büyükşehir olmasının avantaj ve dezavantajlarını tarttığımızda avantajlarının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi. Bu arada, 2023 yılı verilerine göre Batman'ın nüfusu 647 bin 205 idi.

Erdoğan müjde mi verecek?

Batman'da yerel bir gazetenin sahibi Bulut Kutlu ise, "Batman Belediyesinin hizmet binasına Büyükşehir Belediyesi yazısının yazılması bizde de, halkta da bir heyecan yarattı. ‘Acaba’ dedirtti. 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Bir miting düzenleyecek. Acaba müjdeyi o mu verecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz" diye konuştu. Tabelayı görünce şaşırdığını ifade eden esnaf Veysi Akyüz de Batman’ın büyükşehir olmasını istemediğini belirterek, “Çünkü büyükşehirlerde gördüğümüz gibi her şeyin pahalı olacağını düşünüyoruz. Büyükşehir yazısı saklanmış bir şekilde. Ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Bakıp, göreceğiz artık” diye konuştu.