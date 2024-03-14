Ferhat Göçer kararını değiştirdi Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor

Şarkıcı Ferhat Göçer, 'Kuru Otlar Üstüne' filminde 'Son Aşkım' adlı şarkısını izinsiz kullanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor.

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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Merve Dizdar'a performansından dolayı Oscar kazandıran Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Filmde şarkısının kullanıldığını arkadaşlarının uyarısıyla öğrenen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, önceki gün yaptığı açıklamada "Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele" dedi.

Bugün ise kararını değiştiren şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda "Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı. Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber. Sordum avukatlara 'En az 10.000 dolar alırsın' dediler" ifadelerini kullandı.

2023'ün en çok ses getiren filmlerinden olan 'Kuru Otlar Üstüne'nin prömiyeri geçen yıl Cannes Film Festivali'nde yapılmış, Merve Dizdar performansıyla 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü kazanmıştı.