Erzurum'da katledilen anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

ERZURUM'da coğrafya öğretmeni Z.B’nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B‘nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Erzurum’da dün gece psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Z.B (46), iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartıştığı hemşire eşi Kadriye B'nin (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen B'yi (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçamaya çalışan Z.B, polis tarafından yakalandı.

Bugün anne Kadriye B. ve kızı Asude Helen B. için Palandöken ilçesindeki Solakzade Cami’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Erzurum AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, acılı aile, Erzurum Şehir Hastanesi Çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Anne ve kızının cenazesi daha sonra Yeni Asri Mezarlık’a defnedildi.

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.