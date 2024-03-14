Bakan Işıkhan kadın istihdamını vurguladı: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik

Vedat Işıkhan, Ankara'da Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları, Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı'na katıldı. Bakan, İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi ile yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdiklerini belirtti.

Abone ol

Bakan Vedat Işıkhan, kadını toplumun kurucu unsuru olarak gören, baş tacı yapan bir inanç ve kültürden geldiklerini vurgulayarak, "Yeni bir kadın istihdam seferberliği için ilk adım olarak gördüğümüz önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda projemizi doğudan batıya, güneyden kuzeye her il ve bölgemize anlatmak üzere yola çıktık. Projemizi başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik. Biz biliyoruz ki geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol; kadın, erkek, her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde fırsatları ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürebilir kalkınma hedeflerini ulaşmamız mümkün değildir. Geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların aklına, fikrine ve vizyonuna ihtiyacımız var. Bu sebeple projelerimiz ve programlarımızda kadın istihdamını önceliyoruz" diye konuştu.

Son 21 yılın rakamlarına bakıldığında 13 milyonu aşkın kişinin İŞKUR vasıtasıyla iş bulduğunu ve bunlardan 4 milyondan fazlasının kadınlar olduğunu aktaran Işıkhan, İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlanan yaklaşık 5 milyon kişiden 2 buçuk milyonunun da yine kadınlardan oluştuğunu söyledi. Işıkhan ayrıca, çalışma hayatında kayıt dışılığın en büyük problemlerden biri olduğunu söyleyerek, "Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini, geleceğini, emeğini tehdit etmekte. Bu projeyle inşallah bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece, kadınların kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Kadın istihdamı aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesinin yanı sıra sosyal uyum ve katılımı da beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.