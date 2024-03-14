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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı Mitinginde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ağrı mitinginde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ağrı mitinginde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP’yi bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler"

Şimdi birileri yine çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Bu uğurda baskıların sembolü olan CHP’yi bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Artık demokrasiyle, yönetim biçimiyle tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var.

Dün Ağrı, Ankara’ya çok uzaktı. İstanbul’a çok uzaktı. Dünya’ya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye’nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerimize teknolojiyi sunmamız sayesinde bir adım, bir tık uzaklık mesafesinde. 

Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini CHP’nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine hizmet edenler mi yerine getirecek.

"Bunlar için tek önemli şey İstanbul’daki, Brüksel’deki Washington’daki ağababalarından aldıkları emirlerdir"

Yıllardır mecliste oldukları halde, milletin, şehirlerimizin en küçük meselesine çözüm üretmeyenler mi Ağrı’ya eser kazandıracak. Bugüne kadar bunların eseri var mı? Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne de Diyarbakır umurlarında. Bunlar için tek önemli şey İstanbul’daki, Brüksel’deki Washington’daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulanlar da soluğu oralarda alıyor.

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