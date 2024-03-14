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Kapadokya'daki balayı faciasında karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapadokya'daki balayı faciasında karar verildi

Balayı tatili için geldikleri Kapadokya bölgesinde, kaldıkları otelde karbonmonoksitten hayatlarını kaybeden Kader-Mutlu Akbaş çiftinin ölümü nedeniyle 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

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Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Nevşehir Ürgüp'e bağlı Ortahisar'daki bir otelde meydana gelen trajik olayda, İstanbul'da yeni evlenen çift, Kapadokya'da balayı tatilindeyken, kaldıkları otel odasında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 3 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan E.A.’nın tutuklu, diğer sanıklar T.U. ve A.K.’nin tutuksuz yargılandığı duruşmaya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Karar duruşmasında söz isteyen müşteki avukatı olayın yaşandığı gün meteoroloji yetkililerinin rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin olabileceği yönünde vatandaşı ilanla uyardığını, otel yetkililerinin bu durumu göz ardı ettiğini savunarak, sanıkların olası kast suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise oteli kiralayarak işleten müvekkili E.A.’nın binayı ruhsatlı ve denetim raporu olduğu halde kiralayıp işlettiğini, olaydan sonraki incelemelerde depo olarak yapılan alanın odaya dönüştürüldüğünü, çiftin de bu odada vefat ettiğini, imardan kaynaklı sorunları nedeniyle müvekkilinin suçlanamayacağını söyledi.

Sanıklardan E.A. da, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek tahliyesini talep ederken, diğer sanıklar otelde çalışan olduklarını belirtip beraat istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, istinaf yolu açık olmak üzere “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” E.A.’ya 5 yıl 5 ay, T.U.’ya 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi, A.K. ise beraat etti.

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