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Reina’nın işletmecisine iflas kararı

Reina’nın işletmecisine iflas kararı

Ortaköy’de 2017 yılında yılbaşı kutlamalarında 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina gece kulübünün eski işletmecisi olan Mehmet Koçarslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

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İstanbul Ortaköy’de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15’te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. O dönem mekanın işletmecisi olan Mehmet Koçarslan’ın, sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne borçların tahsil edilmesi davacı işçi tarafından işveren aleyhine iflas davası açıldı. İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Reddi hakim talebi

Duruşmada davalı Mehmet Koçarslan’ın avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise bu talebin gerekli süre içerisinde yapılmadığı ve hüküm aşamasına geçileceğinin açıkça bildirilmiş olması gerekçeleriyle bu talebin reddine hükmetti.

‘’İflasını gerektirecek bir sebep yoktur’’

Devam eden duruşmada söz alan davalı Mehmet Koçarslan’ın avukatı, ‘’Eğer reddi hakim talebimiz reddedilecekse önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, davalı iyi niyetle borçlarını ödemektedir. Kesinleşen dosyaya ödemiştir. İflasını gerektirecek bir sebep yoktur, dosyayı ödemeye hazırız, gerekçeleri kararların birçoğu tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bir dosya istinaftadır. Gerekçeli kararlar tebliğ olunduğu taktirde de gerekenler yapılacaktır’’ şeklinde konuştu. Davacı avukatı ise iflas kararı verilmesini talep etti.

İflas kararı

Kararını açıklayan mahkeme, davacı işçinin davasının kabulüyle, Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına karar verdi.

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