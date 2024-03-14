Irak'ta tam kadro güvenlik zirvesi! Terörle mücadelede ortak adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'taki güvenlik zirvesi başladı. Görüşmelerin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları var.

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Türkiye, PKK terör örgütünün kökünü kazımakta kararlı. Türkiye, uzun yıllardır güvenlik tehdidi olan terör örgütü PKK'ya karşı hem içeride hem de dışarıda kararlı bir mücadele yürütüyor.

Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaz aylarında etkili bir darbe indirerek askeri açıdan çemberi kapatmayı hedefleyen Türkiye, Irak ile temas trafiğini sıklaştırdı.

Bağdat ev sahipliği yapıyor

Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılıyor.

Terörle mücadelede ortak adım atılacak

Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar masada.

Kalkınma Yolu Projesi

Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezi'nden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.

Enerji konuları masada

Bağdat'taki güvenlik zirvesinde ayrıca enerji konuları da masaya yatırılacak.

Bu çerçevede Irak'taki doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara sevk edilmesiyle Irak-Türkiye petrol hattının yeniden sevkiyata başlaması değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın ziyareti, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk Irak gezisi olacak.

Operasyonun nihai hedefi

Bölgede büyük harekattan önce üs bölgeleri tahkim edilecek. Çelik konstrüksiyonlu üsler ve gözetleme kuleleri inşasına başlanacak.

Üs bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için yol, köprü yapılacak. İletişim ağları ve enerji hatları kurulacak.

Irak’ın kuzeyinde Suriye’deki M4 karayolu gibi nüfuz alanını belirleyen güvenli bir hat oluşturulacak. Yani Türkiye’nin Suriye’de olduğu gibi terör koridorunun diğer adımı Irak olacak.

Terör örgütü köşeye sıkıştırılacak

Irak’ta güvenli bölgeler kurulurken, PKK’nın dağlık bölgeden düz araziye inmesi hedefleniyor.

Böylece PKK köşeye sıkıştırılacak. Terör örgütünün etkin olduğu bölgelerdeki yerleşim yerleriyle bağlantısı kesilecek ve o bölgeler kontrol altına alınacak.