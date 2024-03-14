SpaceX Starship uzay aracı atmosferik yeniden girişte kayboldu!

Bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, üçüncü test uçuşu için Teksas'taki bir fırlatma rampasından havalandı. Ancak roket atmosferik yeniden giriş sırasında kayboldu.

Abone ol

SpaceX'in "Starship" roketi Perşembe günü şirketin Teksas'taki Starbase fırlatma alanından havalanarak, önceki iki uçuşun patlamalarla sona ermesinin ardından başarılı bir test uçuşu gerçekleştirmeyi hedefledi.

Mega roketin yolculuğunun ilk kısmı başarılı olsa da, roket sisteminin en azından bir kısmı atmosfere yeniden girişte kayboldu.

İMHA EDİLDİĞİ DOĞRULANDI

Şirket roketin alçak yörüngede seyrettikten sonra imha edildiğini doğruladı.

Bugüne kadar yapılmış en büyük roket olan Starship, NASA'nın bu on yılın sonunda Ay'a astronot indirme planları ve Tesla milyarderi Elon Musk'ın sonunda Mars'ı kolonileştirme umutları için önemli.

FIRLATMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

SpaceX'in canlı web yayınında Özgürlük Heykeli'nden daha uzun olan roket gemisinin Brownsville şehri yakınlarındaki fırlatma kulesi bölgesinden yükseldiği görüldü.

Starship sistemi Super Heavy adı verilen yaklaşık 70 metre uzunluğunda (230 fit) bir güçlendirici ve yine Starship adı verilen 50 metre uzunluğunda bir üst aşamadan oluşuyor. Şirket, fırlatılacak en son araç Dünya'nın 44 mil (72 kilometre) üzerinde "sıcak evreleme ayrımı" için güçlü Raptor motorları kümesini ateşlerken bir video tweetledi.

Sistem, hem uzay aracının hem de roketin Dünya'ya döndükten sonra yeniden kullanılmasına olanak verecek şekilde geliştirilmiştir. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun sonunda her iki aşamanın da denize kontrollü bir iniş gerçekleştirmesi umuluyordu.

Yıldız gemisi kalkıştan 15 dakika sonra uzayda yol alırken, görevin yaklaşık 50. dakikasında atmosferik yeniden girişe başladı

Fırlatma, ABD federal düzenleyicilerinin SpaceX'e test için lisans vermesinden 24 saatten kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Starship gelecekteki fırlatmalarda 100 tonun üzerinde kargo taşıyabilmelidir.

SON İKİ SEFERDE NE TERS GİTTİ?

SpaceX ilk sözde "entegre" testini Nisan 2023'te gerçekleştirdi. İki aşama ayrılamadığı için fırlatmadan birkaç dakika sonra Starship'i havaya uçurmak zorunda kaldı.

Roket parçalandı ve Meksika Körfezi'ne düştü.

Kasım 2023'te yapılan ikinci bir testte, itici uzay gemisinden ayrıldığı için biraz daha iyi sonuç verdi, ancak daha sonra her ikisi de patladı.

Şirket arızayı üstü kapalı bir şekilde "planlanmamış hızlı bir söküm" olarak tanımladı.