Reuters duyurdu: Türkiye ve İngiltere masaya oturdu

Reuters, Türkiye ve İngiltere'nin yeni bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başladığını duyurdu. Yeni anlaşmanın hizmet sektörünü kapsaması da bekleniyor.

Abone ol

İngiltere ve Türkiye, ürünlerin yanı sıra hizmetlerin de yer alacağı yeni bir anlaşmaya dahil edilmesi amacıyla yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine resmen başladı.

İngiltere'nin Türkiye ile halihazırda bir STA anlaşması bulunuyor. Anlaşma İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte devreye alınmış ve geçen yıl her iki tarafın yaptığı görüşmelerde STA'nın iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştı.

Ticaret anlaşması modernize edilecek

Ticaret Bakanı Kemi Badenoch yeni STA'ya ilişkin yaptığı açıklamada "Halihazırda gelişen bir ticari ilişkimiz var ve bu ilişki yeni ve modernize edilmiş bir ticaret anlaşmasıyla daha da güçlenecek" dedi.

Badenoch, yeni anlaşmanın İngiltere'nin hizmet sektörüne "büyüyen pazarda rekabet avantajı sağlayabileceğini ve İngiltere genelinde istihdamı destekleme potansiyeline sahip olduğunu" söyledi.

İngilizlerin, Türk ürünlerine erişimi kolaylaşacak

İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, NATO müttefiki olan Türkiye ile müzakerelerin ilk turunun yaz aylarında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşma, İngiliz tüketicilerin bulgur ve domates gibi Türk ürünlerine erişimini artırabileceği gibi, İngiliz firmalarının hizmet sektörü ihracatını artırmaları için de fırsatlar sağlayabilecek.

Bakan Bolat: Ticaret diplomasi devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya geldi. Bakan Bolat, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sayın Kemi Badenoch ile Londra'da çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, 19 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi ile ülkemiz için stratejik bir ticaret ortağıdır. Ayrıca, Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli dördüncü ihracat partneri olup, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırım yapan beşinci ülkedir. Bu verimli görüşmeyi, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirecek olan önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Birleşik Krallık ile ticaret diplomasisi çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Serbest ticaret anlaşması güncellenmesi başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakereleri başlattığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemi Badenoch'la 14 Mart 2024 tarihinde Londra'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı verimli bir görüşme yapmış, akabinde Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 2021 yılından bu yana yürürlükte bulunan mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılacağını açıklamışlardır.

Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık olarak 19 milyar dolar değerine ulaşmıştır. Birleşik Krallık, 12,4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı konumundadır. Ayrıca Birleşik Krallık, 2023 yılı itibariyle Türkiye'ye 8,6 milyar dolar doğrudan yatırım yaparak Türkiye'deki en büyük on yatırımcı arasında yer almaktadır. Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılan yatırımlar 4,9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Bilindiği üzere, mevcut Anlaşma, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışı sonrasında Gümrük Birliği kapsamındaki mevcut tavizlerin korunmasını sağlamış, bu sayede iki ülke arasındaki ticaret hacmine de katkıda bulunmuştur. Bununla beraber, STA'nın güncellenmesi ve daha kapsamlı bir anlaşma haline gelmesi için taraflar gözden geçirme çalışmaları yürütmüş, akabinde güncelleme müzakerelerine başlamaya yönelik karşılıklı iradelerini 18 Temmuz 2023 tarihinde, bir Ortak Bildiri ile beyan etmişlerdir.

STA güncelleme müzakereleri neticesinde, Anlaşma'nın hizmet ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizleri gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesi hedeflenmektedir. Bu sayede hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşma modeline yönelik çalışma fırsatı bulunmaktadır.

Güncellenmiş STA ile her iki ülkedeki iş dünyası için daha güçlü ve kapsamlı bir hukuki zemin tesis edilecektir. Ayrıca, STA'nın güncellenmesi ile iki ülke arasında devam eden diyalog ve iş birliği imkanları genişletilecek, ikili ticaret ve yatırımların artması neticesinde ise Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkiler daha da güçlenecektir. STA güncelleme müzakerelerinin ilk turunun 10 Haziran 2024 haftasında, Londra'da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır”