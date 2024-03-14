Dolandırıcıların telefonlar üzerinden sim kartlarını klonladığı ortaya çıktı

Dolandırıcıların telefonlar üzerinden sim kartlarını klonlayarak kullanıcı verilerine ulaştığı ve başkalarının adına işlem yapabileceği belirtildi.

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Dolandırıcıların sim kartları üzerindeki yeni yöntemi deşifre oldu. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği yöntemi bulan dolandırıcılar çok kısa bir süre içerisinde sim kartınızı klonlayıp haberiniz olmadan sizin yapabildiğiniz bütün işlemleri rahatlıkla yapabiliyor.

En güvendiğiniz kişilerden gelen mesajlara dikkat!

Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık CNN Türk'e katıldığı bir programda yapmış olduğu açıklamada, dolandırıcıların sim kartı klonlama işleminde kullandığı en yaygın yöntemlerden birinin kullanıcıların cep telefonlarına gönderdikleri linkler ve zararlı uygulamalar olduğunu belirti.

Gelen linke ya da ekrana çıkan anlamsız bildirime tıklanması durumunda ise anında sim bilgileri uzaktaki bilgisayara aktarılıp dolandırıcıların sistemlerine ekleniyor.

Bazı durumlarda ise yüklenilen zararlı uygulamalar sonucunda sizler telefonunuzda vakit geçirirken karşınıza bir bildirim ekranı çıkabiliyor ve yanlışlıkla o bildirimi onaylamanız durumunda dolandırıcılar zararlı uygulama aracılığıyla sim kartınızı kopyalamış oluyor.

Sim kartımızın kopyalanıp kopyalanmadığını nasıl anlarız?

Eğer sim kartınızın kopyalandığını düşünüyorsanız, Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık bunu fark etmenin yolların olduğunu belirtti.

Sim kartının klonlanıp klonlanmadığını öğrenmek için öncelikle ayarlardan ağ ayarlarına girerek orada bulunan seçeneklerde olağandışı bir bilginin yer alıp almadığını kontrol etmeniz gerekiyor.



Örneğin operatör bulunamıyor ibaresini görüyorsanız bu durumun bir nedenin de sim kartı bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmiş olabileceği olabilir.



Bu tehlikeyi anlamanın bir yolu ise telefonunuzu kullanırken hücresel verinin birden kapanması. Eğer durduk yere hücresel veriniz kapanıyorsa ve telefonunuz şebeke arama moduna geçiyorsa da sim kartınızın klonlanmış olma ihtimalini ortaya çıkarıyor.



Açıklamalarına devam eden Murat Kırık, "Telefonunuzun çekme ihtimalinin en yüksek olduğu noktada bu gerçekleşiyorsa bu durumda sim ikizinizin yani dolandırıcının devreye girdiğini ve kartınızı başka bir yerde kullandığı anlamına geliyor." diye ekledi.



Arama geçmişinizde ve telefonunuzdaki anormal davranışların da bilgilerinizin sim kart dolandırıcılarına kaptırdığınızı göstermektedir.

"Ben değildim diyemezsiniz"

Dolandırıcıların bu noktadaki en tehlikeli davranışlarından biri de sim kartı bilgilerinizle bankadan veya diğer yerlerden gelen doğrulama kodlarına kolaylıkla ulaşabiliyor olmasıdır.

Dolandırıcılar bu yöntem ile sizin adınıza bankada işlem gerçekleştirebilir ya da tanımadığınız kişilere, rehberinizdeki kişilere mesaj gönderebilirler.

En kritik zaman dilimi gece!

Bu yöntemi uygulayan dolandırıcıların ele geçirilen bilgilerle işlem yaptığı en yoğun zaman diliminin gece olduğu belirtildi.

Hücresel veride sorun olduğunu düşündüğünüz an GSM operatörünüzle iletişime geçmeniz durumunda, operatörünüz gelen sinyalin nereden olduğunu tespit edip engelleyebiliyor. Böylelikle kartınızdaki olağandışı gibi görünen sorun çözülmüş olacak.