Talisca ve Sadio Mane, Süper Lig'e geliyor

Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Sadio Mane'nin yeni sezonda Galatasaray'a, Talisca'nın ise Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine sayılı haftalar kala takımlar yaz transfer dönemi çalışmalarına başladı.

Mane, Galatasaray'ın yolunu tutabilir

Suudi gazeteci Halid bin Abdülaziz, başarılı sol kanat oyuncu Sadio Mane'nin Avrupa'ya geri dönmeyi planladığını ve kendisiyle daha önce ilgilenen Galatasaray'ın yolunu tutabileceğini öne sürdü.

Daha düşük maaşa gelebilir

Haberin detayında son dönemde form düşüklüğü yaşayan Senegalli yıldızla yolların ayrılmasına kulüp yönetiminin de sıcak baktığı iddia edildi. Al Nassr'da astronomik bir maaş kazanan Mane'nin daha düşük rakama Avrupa'ya dönmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Talisca hamlesi

Sadio Mane'nin ardından Suudi Arabistan basını kaynaklı bomba bir Anderson Talisca iddiası gündeme düştü. Suudilerin haberine göre; Al Nassr'ın bir diğer süper yıldızı Anderson Talisca için Fenerbahçe nabız yoklamaya başladı.

Avrupa'ya dönmek istiyor

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Talisca'nın artık Avrupa arenasında boy göstermek istediği öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın bu nedenle Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu bazı Avrupa kulüpleriyle görüştüğü kaydedildi.

Talisca'nın maaşı 10 milyon Euro

30 yaşındaki Talisca'nın Al Nassr'la sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Bonservisi ise yaklaşık 15 milyon Euro. Ancak Suudi ekibinde yılda 10 milyon Euro kazanıyor olması transferde önemli bir engel.

Yine de iddia edilene göre, Fenerbahçe önümüzdeki sezon eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa çok önemli transferler yapacak ve bunun için de kesenin ağzını sonuna kadar açacak.

KAYNAK: FOTOMAÇ