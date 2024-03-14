Deniz Undav, Almanya Milli Takımı'na davet edildi!

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Fransa ve Hollanda maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

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Almanya Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ve Hollanda'ya karşı oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, Stuttgart'ta forma giyen Türk asıllı futbolcu Deniz Undav'ı ilk milli takıma davet etti. Toni Kroos ise 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'den bu yan ilk kez aday kadroda yer aldı.

Almanya, 23 Mart Cumartesi günü Lyon'da Fransa'ya konuk olacak. Panzerler, 26 Mart Salı günü ise Frankfurt'ta Hollanda'yı ağırlayacak.

Nagelsmann'ın açıkladığı aday kadro şöyle:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Jan-Niklas Beste (Heidenheim), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (VfB Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Hücum: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (VfB Stuttgart)