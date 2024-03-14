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Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile evinde oynayacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.

Fenerbahçe 0-1 Union Saint-Gilloise (CANLI SKOR)

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

Karadağ Futbol Federasyonu'ndan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Batshuayi

Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert

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