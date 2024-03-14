BIST 8.884
DOLAR 32,12
EURO 35,07
ALTIN 2.232,19
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Ryan Kent 105 gün sonra ilk 11'de

Ryan Kent 105 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.

Abone ol

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka İngiliz futbolcu, Ryan Kent için önem taşıdı.

Yabancı kuralı nedeniyle lisansı çıkarılmayan ve Süper Lig'de forma giyemeyen 27 yaşındaki oyuncu, 105 gün sonra ilk kez bir maça 11'de başladı.

30 Kasım tarihinde ilk 11 oynamıştı

Sarı-lacivertli forma altında son olarak 30 Kasım 2023'de Danimarka'da oynanan Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, o tarihten sonra yine bir Avrupa mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 lig ve 9 Avrupa karşılaşmasında oynayan Ryan Kent, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart sonrası diplomasi trafiği yoğun geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart sonrası diplomasi trafiği yoğun geçecek
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Zam iddialarına yalanlama! Bakan Şimşek'in böyle bir ifadesi olmadı
Zam iddialarına yalanlama! Bakan Şimşek'in böyle bir ifadesi olmadı
Bayern Münih'ten Sacha Boey'i üzecek karar
Bayern Münih'ten Sacha Boey'i üzecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef her büyükşehire şehir hastanesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef her büyükşehire şehir hastanesi
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı (CANLI YAYIN)
Talisca ve Sadio Mane, Süper Lig'e geliyor
Talisca ve Sadio Mane, Süper Lig'e geliyor
Deniz Undav, Almanya Milli Takımı'na davet edildi!
Deniz Undav, Almanya Milli Takımı'na davet edildi!
Hamas'tan Mescid-i Aksa çağrısı
Hamas'tan Mescid-i Aksa çağrısı
SpaceX Starship uzay aracı atmosferik yeniden girişte kayboldu!
SpaceX Starship uzay aracı atmosferik yeniden girişte kayboldu!
Dolandırıcıların telefonlar üzerinden sim kartlarını klonladığı ortaya çıktı
Dolandırıcıların telefonlar üzerinden sim kartlarını klonladığı ortaya çıktı
Reuters duyurdu: Türkiye ve İngiltere masaya oturdu
Reuters duyurdu: Türkiye ve İngiltere masaya oturdu