Ryan Kent 105 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka İngiliz futbolcu, Ryan Kent için önem taşıdı.

Yabancı kuralı nedeniyle lisansı çıkarılmayan ve Süper Lig'de forma giyemeyen 27 yaşındaki oyuncu, 105 gün sonra ilk kez bir maça 11'de başladı.

30 Kasım tarihinde ilk 11 oynamıştı

Sarı-lacivertli forma altında son olarak 30 Kasım 2023'de Danimarka'da oynanan Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, o tarihten sonra yine bir Avrupa mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 lig ve 9 Avrupa karşılaşmasında oynayan Ryan Kent, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.