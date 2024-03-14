Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart sonrası diplomasi trafiği yoğun geçecek

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeniden hız kazanacak. Nisan ayında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacak. Irak'a ise 12 yıl sonra resmi ziyarette bulunacak.

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Haftalar sonra Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidecek. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat sahaya çıkarak adayları için destek istiyor. Yerel seçim mesaisi yapan Erdoğan, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından hem yabancı konuklarını ağırlayacak, hem de yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirecek.

12 yıl sonra Irak'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaretlerden en dikkat çekeni ise Irak'a olacak.

Erdoğan, en son 2012'de Başbakanlığı döneminde gittiği Bağdat'ı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret edecek.

Nisan ayının son haftalarında gerçekleşmesi planlanan ziyaretin başlıca gündemi terörle mücadele olacak.

Putin ile bir araya gelip, bölgesel konuları görüşecek

Erdoğan, yerel seçimlerden sonra Putin'i ağırlayacak.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve tahıl koridoru masada olacak.

Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer Santrali ve dış ticaret gibi konuların üzerinde durulacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki son durum ele alınacak

Seçimlerden sonra beklenen bir diğer konuk ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi.

Erdoğan ve Sisi, Ankara'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine başkanlık edecek.

Nisan ayındaki ziyarette ikili ülke ilişkilerinin yanı sıra, Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iade-i ziyaret

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in iade-i ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Mayıs ayındaki ziyarette ikili ilişkiler, ticaret, iletişim kanallarını açık tutma, gerilimi azaltmak için askeri güven artırıcı önlemler gözden geçirilecek.