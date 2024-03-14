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Mustafa Şen açıkladı! AK Parti'nin masasındaki son anketler

Mustafa Şen açıkladı! AK Parti'nin masasındaki son anketler

Seçimler öncesi son anket sonuçlarını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İstanbul'da Murat Kurum'un 1 puan önde olduğunu, Ankara ve İzmir'de ise seçimin baş başa gittiğini açıkladı.

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5 yıl boyunca görev yapacak isimlerin belirleneceği yerel seçim öncesi sahada hareketlilik yaşanıyor. Siyaset arenasındaki çalışmaların yanı sıra halk da adaylara desteğini sürdürüyor.

AK Parti son anketi açıkladı

Bu kapsamda büyük önem taşıyan büyükşehirlerdeki adaylar için anket çalışmaları da devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Habertürk ekranlarından seçimlere haftalar kala son anket sonuçlarını açıkladı.

3 büyükşehirde son durum

Mustafa Şen, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durumu paylaştı.

"Kurum önde, Ankara ve İzmir baş başa"

Şen, İstanbul'da Murat Kurum'un 1 puan önde olduğunu söylerken, Ankara ve İzmir'de yarışın baş başa gittiğini ifade etti.

İşte anket sonuçları

Mustafa Şen, canlı yayında anket sonuçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki haftalarda çok daha yoğun bir seçim sürecine gireceğiz. Seçimler demokrasinin şölenidir, vatandaş kendi iradelerini ortaya koymaktadır. İstanbul’da son durum Murat Kurum. Kurum, 1 puan civarında önde gözüküyor. Ankara’da Turgut Altınok durumu baş başa noktaya getirdi. Altınok mesafeyi kapattı. İzmir’de süreç kolay değil ama oraya doğru gidiyor iş. Hamza Dağ hızla yükseliyor. Epey bir mesafe vardı kapandı, kimse şaşırmasın, Hamza Dağ müthiş gidiyor.

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