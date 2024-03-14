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Ekrem İmamoğlu vaatlerini yine hatırlamadı! Cüneyt Özdemir bile şaştı kaldı

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kala CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan ardı ardına çok tartışılacak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cüneyt Özdemir'e konuk olan İmamoğlu'nun çoğu vaadini hatırlamadığını söylemesi yine herkesi şaşırttı.

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CHP'li İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladığı canlı yayında bir "Hatırlamıyorum" skandalına daha imza attı.

Cüneyt Özdemir şaştı kaldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela. Bunları sizin broşörünüzden aldık biz" diyerek İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatini sordu.

'Onu hatırlamıyorum'

İmamoğlu, "Onu hatırlamıyorum. Denizaltıyla kent içi yolculuğu hatırlamıyorum" diyerek konuyu geçiştirdi.

'Musluktan su içilecek' vaadini ti'ye aldı

İmamoğlu, 2019'da "5 yıl sonra musluktan su içilecek" vaadini soran Özdemir'e, "İçiliyor. Tabi tabi. Ben de içiyorum. Oturup her gün musluktan su içmiyorum vaktim yok ama yanımda Hamidiye su gezdiriyorum" dedi.

'5 yılda depreme hazırlamak mümkün mü? ben mi hazırlayacağım'

"İstanbul'u depreme hazırladınız mı?" sorusunu mümkün mü diyerek yanıtlayan İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlanır. 25 yılda hazırlayamadılar ben mi hazırlayacağım 5 yılda? Bu mümkün değil." ifadeleriyle kendini yalanladı.

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