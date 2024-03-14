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Balya balya paralar soruldu: Ekrem İmamoğlu yine kaçamak cevap verdi

Balya balya paralar soruldu: Ekrem İmamoğlu yine kaçamak cevap verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı yayında, İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülere ilişkin konuştu. "Doğru değil, eksiklikler var. Ama bunlar Türkiye'de olan şeyler." diyen İmamoğlu, "Tapu değerinden düşük satmak isteyen satıcı, almak için mücadele veren alıcı. Arkadaşlarımız gidip ifade verecekler ama mesele o değil." ifadelerini kullandı.

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CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in yanı sıra, sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da olduğu ortaya çıkmıştı. Katıldığı canlı yayında, para kulesine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

Balya balya paralar soruldu: Bunlar Türkiye'de olan şeyler

İmamoğlu, bugün gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yaptığı açıklamada ise "Bunlar Türkiye'de olan şeyler" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

"Arkadaşlarımız ifade verecek ama mesele o değil"

"Doğru değil, eksiklikler var." diyen İmamoğlu, "40 yıldır bunla mücadele ediyorum. Tapu değerinden düşük satmak isteyen satıcı, almak için mücadele veren alıcı. Gidip arkadaşlarımız ifade verecekler hukuki zemini var ama mesele o değil." ifadelerini kullandı.

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