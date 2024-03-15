Eşine bunu söyleyen artık tazminat ödeyecek! Yargıtay'dan emsal karar

Evli çiftleri yakından ilgilendiren bir karara daha imza atıldı! Kavga sırasında söylenen bazı sözlerin geri dönüşü olmuyor. Yargıtay'dan tam da bununla ilgili emsal bir karar çıktı. Kavga sırasında eşine 'Bana karı çok' diyen koca kusurlu bulundu ve boşandığı eşine tazminat ödemeye mahkum edildi. İşte haberin detayları...

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Yargıtay boşanmalarla ilgili dikkat çeken kararlarına devam ediyor. Emsal niteliği taşıyan bu kararların hepsi evli çiftleri yakından ilgilendiriyor. Kavga sırasında ağızdan çıkan bir cümle tüm davanın sonucunun değişmesine neden olabiliyor.

'Bana karı çok, sana da erkek'

Haber olan boşanmalara bir yenisi daha eklendi. Tartışma sırasında kocasının kendisine 'bana karı çok, sana da erkek' sözlerini duyan bir kadın sakinleştikten sonra bu lafı düşündü ve gururuna yediremedi. Hemen harekete geçen kadın soluğu mahkemede aldı. Yargı da kadını haklı buldu.

"Gurur kırıcı"

5 yıllık evliliğinin son zamanlarından sorunlar yaşayan kadın olayı Show Haber'e şu sözlerle özetledi;



Son tartışmalarımızda kaba tabirle 'bana karı çok, sana erkek çok' dedi. Bu sözler aklımdan çıkmadı. Sakinleştiğim zamanda bile gurur kırıcı olduğunu hissettim ve mahkemenin kapısını çaldım.



35 yaşındaki kadın yaşadıklarının ardından boşanma davası açtı. Kocası ise suçlamaları kabul etmeyerek kendine iftira atıldığını savundu. Mahkeme tarafları boşadı üstelik kocayı da tazminat ödemeye mahkum etti.

Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım.

Zorluklar yaşadığını belirten kadın, "Şiddetli geçimsizlik olarak avukatlar gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddet, ekonomik şiddet... Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım." dedi.



Kararı beğenmeyen eski eş kararı temyize götürdü. Dava, Yargıtay ikinci hukuk dairesine gitti ve buradan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Dosyayı görüşen yüksek mahkeme 'bana karı çok' sözünü duygusal şiddet saydı. Bu da boşanma sebepleri arasına eklendi.



Konuyla ilgili konuşan avukat Kübra Eraltay ise, "Evlilik birliklerinin içerisinde tarafların birbirlerine hakaret etmeleri, birbirlerini küçümsemeleri, aşağılamaları duygusal şiddet olarak değerlendirildi. Çiftlerin birbirlerine hitap ederken sevgi ve saygı çerçevesinde iletişim kurmalarını öneriyorum." dedi.