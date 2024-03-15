Bugünden itibaren daha pahalı! Benzin ve motorine zam geldi, 15 Mart güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Bugünden itibaren depolar daha pahalıya dolacak.Abone ol
Motorine, Mart ayının ilk günü 1 lira 35 kuruş indirim gelmişti. Benzinde ise herhangi bir değişiklik olmamıştı. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken bu kez çifte zam geldi.
Benzin ve motorine zam geldi
NTV'de yer alan habere göre benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zam sonrası akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.
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